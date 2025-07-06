Akaryakıt değil resmen altın: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol ve döviz kuru yükseldikçe, akaryakıt fiyatları da dalgalanmaya devam ediyor. 6 Temmuz 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Akaryakıt değil resmen altın: İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 1

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle son dönemde vergi artışlarıyla birlikte benzin ve motorin fiyatlarında sık sık değişiklikler yaşanıyor. 

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Akaryakıt değil resmen altın: İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 2

Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarının artıp artmayacağını merak ederken, güncellenen fiyatlar netleşti.

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Akaryakıt değil resmen altın: İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 3

İşte güncel akaryakıt fiyatları:

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Akaryakıt değil resmen altın: İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 4

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 51.19 TL

Motorin litre fiyatı: 52.36 TL

LPG litre fiyatı: 26.06 TL

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Akaryakıt değil resmen altın: İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 5

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 51.05 TL

Motorin litre fiyatı: 52.25 TL

LPG litre fiyatı: 25.46 TL

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Akaryakıt değil resmen altın: İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 6

Ankara 

Benzin litre fiyatı: 51.87 TL

Motorin litre fiyatı: 53.22 TL

LPG litre fiyatı: 25.96 TL

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Akaryakıt değil resmen altın: İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 7

İzmir

Benzin litre fiyatı: 52.19 TL

Motorin litre fiyatı: 53.55 TL

LPG litre fiyatı: 25.91 TL

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akaryakıt