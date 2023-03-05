Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti
Benzin ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam ile değişkenlik göstermeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatları da araç sahipleri tarafından merakla takip ediliyor. Peki, 5 Mart 2023 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?
Benzin fiyatı ve motorin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt fiyatları brent petrol tarafındaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor.
Brent petrol fiyatlarındaki istikrarsızlık benzin ve motorin fiyatları için doğrudan belirleyici oluyor. Brent petrol cephesinde yaşanan kısmi yükseliş ile akaryakıt fiyatları dün bir kez daha değişti. Peki 5 Mart 2023 benzin fiyatı ve mazot litre fiyatı ne kadar oldu?
MOTORİN FİYATLARINA ZAM!
Dün motorin fiyatları için 91 kuruşluk bir zam geldi.
BENZİN FİYATINDA İNDİRİM VAR MI?
Benzin fiyatı için herhangi bir değişiklik yaşanmadı.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI NE KADAR?
Güncel benzin ve mazot litre fiyatları ne kadar kaç lira? İşte o tablolar: