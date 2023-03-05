Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt fiyatları brent petrol tarafındaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor.

Brent petrol fiyatlarındaki istikrarsızlık benzin ve motorin fiyatları için doğrudan belirleyici oluyor. Brent petrol cephesinde yaşanan kısmi yükseliş ile akaryakıt fiyatları dün bir kez daha değişti. Peki 5 Mart 2023 benzin fiyatı ve mazot litre fiyatı ne kadar oldu?