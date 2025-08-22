Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

 22 Ağustos 2025 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları yatırımcılar ve sürücüler tarafından merak ediliyor. Güncel fiyatlara göre bugün herhangi bir zam veya indirim uygulanmadı.

İstanbul, Ankara ve İzmir Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin ⛽: 51,60 TL
Motorin 🛢️: 52,12 TL
LPG 🔥: 26,51 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin ⛽: 51,45 TL
Motorin 🛢️: 52,00 TL
LPG 🔥: 25,88 TL

Ankara:

Benzin ⛽: 52,36 TL
Motorin 🛢️: 53,04 TL
LPG 🔥: 26,40 TL

İzmir:

Benzin ⛽: 52,69 TL
Motorin 🛢️: 53,39 TL
LPG 🔥: 26,33 TL

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru üzerinden hesaplanıyor. Bu gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. Son olarak KDV de ilave edilerek pompa satış fiyatı belirleniyor.

