Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? Motorin zammı sonrası 22 Kasım listesi açıklandı

Motorin grubuna yapılan zammın ardından araç sahipleri, 22 Kasım 2025 tarihli güncel akaryakıt fiyatlarını takip ediyor. Büyükşehirlerde benzin, motorin ve LPG litre satış rakamları şöyle sıralandı:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin 54,99 TL

Motorin 59,47 TL

LPG 27,71 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin 54,81 TL

Motorin 59,32 TL

LPG 27,08 TL

Ankara

Benzin 55,84 TL

Motorin 60,50 TL

LPG 27,60 TL

İzmir

Benzin 56,18 TL

Motorin 60,84 TL

LPG 27,53 TL