Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? Motorin zammı sonrası 22 Kasım listesi açıklandı
Motorine yapılan zammın ardından 22 Kasım’da benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir’de pompa fiyatlarında güncel rakamlar açıklandı.
Motorin grubuna yapılan zammın ardından araç sahipleri, 22 Kasım 2025 tarihli güncel akaryakıt fiyatlarını takip ediyor. Büyükşehirlerde benzin, motorin ve LPG litre satış rakamları şöyle sıralandı:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin 54,99 TL
Motorin 59,47 TL
LPG 27,71 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin 54,81 TL
Motorin 59,32 TL
LPG 27,08 TL
Ankara
Benzin 55,84 TL
Motorin 60,50 TL
LPG 27,60 TL
İzmir
Benzin 56,18 TL
Motorin 60,84 TL
LPG 27,53 TL