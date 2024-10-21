Akaryakıt fiyatları gece değişecek

Araç sahiplerine güzel haber. Hem benzine hem de motorine (Mazot) dev indirim geliyor. Peki indirim pompaya ne zaman yansıyacak? 21 Ekim 2024 benzin, motorin ve LPG fiyatlarında güncel rakamlar...

Mert Sagit Mert Sagit
Akaryakıt fiyatları gece değişecek
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. 21 Ekim 2024 benzin, motorin ve LPG fiyatlarında güncel rakamlar...

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; 22 Ekim 2024 Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzin grubunda 1,87 TL; motorin grubunda 1,65 TL fiyat indirimi bekleniyor.

 21 EKİM 2024 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 44.69 TL
Motorin litre fiyatı: 43.54 TL
LPG litre fiyatı: 25.13 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin fiyatı: 44.57 TL
Motorin litre fiyatı: 43.47 TL
LPG litre fiyatı: 24.59 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 45.09 TL
Motorin fiyatı: 44.07 TL
LPG fiyatı: 25.14 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 45.54 TL
Motorin fiyatı: 44.57 TL
LPG fiyatı: 25.04 TL

ADANA

Benzin fiyatı: 45.78 TL
Motorin fiyatı: 44.76 TL
LPG fiyatı: 25.14 TL

OSMANİYE

Benzin fiyatı: 45.78 TL
Motorin fiyatı: 44.76 TL
LPG fiyatı: 24.89 TL

EDİRNE

Benzin fiyatı: 45.29 TL
Motorin fiyatı: 44.37 TL
LPG fiyatı: 25.19 TL

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