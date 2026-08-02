Akaryakıt fiyatları güncellendi! İşte 2 Ağustos 2026 benzin, motorin ve LPG fiyatları
Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve ÖTV kaynaklı vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili olmaya devam ediyor.
Global piyasalarda yaşanan gelişmeler sonrasında vatandaşlar, "Benzin ne kadar oldu?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?" ve "LPG fiyatları güncel ne kadar?" sorularına yanıt arıyor.
Akaryakıt fiyatları neden değişiyor?
Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları akaryakıt pompa fiyatlarını etkiliyor. Vatandaşlar günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek için "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin fiyatı kaç TL?" ve "Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?" başlıklarını inceliyor.
2 Ağustos 2026 Pazar il il güncel akaryakıt fiyatları
2 Ağustos 2026 Pazar günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de geçerli olan güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları şu şekilde gerçekleşti:
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin litre fiyatı: 67,18 TL
Motorin litre fiyatı: 80,97 TL
LPG litre fiyatı: 31,19 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin litre fiyatı: 67,02 TL
Motorin litre fiyatı: 80,82 TL
LPG litre fiyatı: 30,59 TL
Ankara:
Benzin litre fiyatı: 68,14 TL
Motorin litre fiyatı: 82,09 TL
LPG litre fiyatı: 31,19 TL
İzmir:
Benzin litre fiyatı: 68,44 TL
Motorin litre fiyatı: 82,37 TL
LPG litre fiyatı: 30,99 TL