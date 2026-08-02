Akaryakıt fiyatları güncellendi! İşte 2 Ağustos 2026 benzin, motorin ve LPG fiyatları

Akaryakıt fiyatları neden değişiyor?

Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları akaryakıt pompa fiyatlarını etkiliyor. Vatandaşlar günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek için "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin fiyatı kaç TL?" ve "Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?" başlıklarını inceliyor.