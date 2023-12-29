Akaryakıt Fiyatları İndi Mi? Akaryakıta Zam Gelecek Mi? 29 Aralık 2023 Güncel Akaryakıt Fiyatları Kaç TL Oldu?

Akaryakıt fiyatları sürekli olarak değişmektedir. Bu nedenle araç sahipleri günlük olarak akaryakıt fiyatlarını incelemektedir. Sadece arabası olanları değil aynı zamanda pek çok ürünün masraflarını etkilediği için fiyatların değişmesine de neden olan akaryakıt fiyatlarında uzun zamandan beri indirim haberi bekleniyor. Beklenen akaryakıt indirimi gerçekleşti mi? Akaryakıt fiyatları kaç TL'ye yükseldi? 29 Aralık 2023 günü güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL'DA 29 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34.51 TL/LT

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.15 TL/L

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18.63 TL/LT

ANKARA'DA 29 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 35.18 TL/LT

Ankara'da motorin litre fiyatı: 37.78 TL/LT

Ankara'da LPG litre fiyatı: 18.50 TL/LT

İZMİR'DE 29 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 35.37 TL/LT

İzmir'de motorin litre fiyatı: 38.03 TL/LT

İzmir'de LPG litre fiyatı: 18.27 TL/LT