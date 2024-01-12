Akaryakıt Fiyatları Kaç TL Oldu? Fiyatlar Yükseldi Mi? 12 Ocak 2024'te Benzin, Motorin ve LPG'de Son Durum...

Akaryakıt fiyatları sürekli olarak değişmektedir. Bu fiyatlar değişirken güncel fiyatları öğrenmek için internette bu fiyatları araştırmaktadır. Güncel fiyatlar sürekli olarak değişmeye devam ederken 12 Ocak 2024 günü akaryakıt fiyatları kaç TL?

Akaryakıt Fiyatları Kaç TL Oldu? Fiyatlar Yükseldi Mi? 12 Ocak 2024'te Benzin, Motorin ve LPG'de Son Durum...
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Akaryakıt fiyatları sürekli olarak değişmeye devam etmektedir. Bu fiyatları güncel olarak öğrenmek isteyenler internetten sürekli olarak bu fiyatları aramaktadır. Her gün güncellenen bu fiyatlar sürekli olarak araç sahipleri tarafından merak edilir. Peki bugün 12 Ocak 2024 Cuma günü benzin, LPG ve motorin kaç TL oldu? İşte güncel fiyatlar... 

Akaryakıt Fiyatları Kaç TL Oldu? Fiyatlar Yükseldi Mi? 12 Ocak 2024'te Benzin, Motorin ve LPG'de Son Durum... - Resim : 1

İSTANBUL'DA 12 OCAK CUMA AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36.83 TL/LT
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39.04 TL/L
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 19.83 TL/LT

ANKARA'DA 12 OCAK CUMA AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 37.46 TL/LT
Ankara'da motorin litre fiyatı: 39.69 TL/LT
Ankara'da LPG litre fiyatı: 19.70 TL/LT

İZMİR'DE 12 OCAK CUMA AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 37.66 TL/LT
İzmir'de motorin litre fiyatı: 39.92 TL/LT
İzmir'de LPG litre fiyatı: 19.47 TL/LT

 

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