Benzine zam geldi: İşte güncel akaryakıt fiyatları
Son günlerde akaryakıt fiyatlarına gelem zam, sürücü sahiplerini üzdü. Brent petrolün ve Dolar/TL dalgalanamasıyla, akaryakıt fiyatları her gün değişkenlik gösteriyor. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne? İşte detayar...
Dolar/TL kurundaki ani değişimler ile birlikte Brent Petroldeki hareketlilik sonucu ülkemizde uzun zamandır akaryakıt fiyatlarında istikrar sağlanamadı. 23 Mayıs günü 77 kuruş zam gelen benzine dün yapılması planlanan 75 kuruşluk zam son anda iptal edilmişti. Ancak benzine bu gece yarısı yeni zam geldi.
Dün iptal edilen 75 kuruşluk zammın yerine bu gece yarısı 43 kuruş zam yapıldı. Böylece benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 95 kuruş, Ankara'da 21 lira 37 kuruş, İzmir'de ise 21 lira 36 kuruşa yükseldi.
İŞTE GÜNCEL BENZİN FİYATLARI
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 20,52 TLMotorin fiyatı: 19,34 TL
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 20,58 TLMotorin fiyatı: 19,39 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 20,94 TLMotorin fiyatı: 19,75 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 20,93 TLMotorin fiyatı: 19,83 TL
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