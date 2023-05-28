Benzine zam geldi: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Dolar/TL kurundaki ani değişimler ile birlikte Brent Petroldeki hareketlilik sonucu ülkemizde uzun zamandır akaryakıt fiyatlarında istikrar sağlanamadı. 23 Mayıs günü 77 kuruş zam gelen benzine dün yapılması planlanan 75 kuruşluk zam son anda iptal edilmişti. Ancak benzine bu gece yarısı yeni zam geldi.