Akaryakıt fiyatları rekora koştu! 25 Haziran benzin ve motorin fiyatlarında son rakamlar

ÖTV VE VERGİ DÜZENLEMELERİ RAKAMLARI YUKARI ÇEKTİ

Akaryakıt dağıtım şirketleri tarafından uygulanan bu fiyatlar; Brent petrolün varil fiyatı ve Dolar/TL kurundaki grafik değişimlerine göre anlık olarak hesaplanıyor.