Akaryakıt fiyatları rekora koştu! 25 Haziran benzin ve motorin fiyatlarında son rakamlar
Global piyasalarda yaşanan makroekonomik dalgalanmalar, döviz kurundaki yukarı yönlü hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) düzenlemeleri, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskısını artırmaya devam ediyor.
Araç sahipleri, günlük yakıt maliyetlerini hesaplayabilmek ve bütçelerini ayarlayabilmek için "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin fiyatı kaç TL?", "Akaryakıtta son durum ne?" sorularına yanıt arıyor.
25 Haziran 2026 Perşembe günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncellenen il il benzin, motorin (mazot) ve LPG (otogaz) litre satış fiyatları şu şekilde netleşti:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin Litre Fiyatı: 62.22 TL
Motorin Litre Fiyatı: 64.50 TL
LPG Litre Fiyatı: 31.99 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin Litre Fiyatı: 62.05 TL
Motorin Litre Fiyatı: 64.33 TL
LPG Litre Fiyatı: 31.39 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin Litre Fiyatı: 63.18 TL
Motorin Litre Fiyatı: 65.59 TL
LPG Litre Fiyatı: 31.97 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin Litre Fiyatı: 63.45 TL
Motorin Litre Fiyatı: 65.86 TL
LPG Litre Fiyatı: 31.79 TL
ÖTV VE VERGİ DÜZENLEMELERİ RAKAMLARI YUKARI ÇEKTİ
Akaryakıt dağıtım şirketleri tarafından uygulanan bu fiyatlar; Brent petrolün varil fiyatı ve Dolar/TL kurundaki grafik değişimlerine göre anlık olarak hesaplanıyor.
Son dönemde küresel piyasalardaki dalgalanmaların yanı sıra yurt içinde yapılan ÖTV ve KDV oranlarındaki güncellemeler, pompa fiyatlarının bu tarihi seviyelere ulaşmasında ana etken oldu. Dağıtım firmalarının bölge nakliye maliyetleri ve rekabet şartları nedeniyle şehirler, hatta bayiler arasında kuruşluk küçük farklılıklar görülebiliyor.