Akaryakıt fiyatları son dakika: 16 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatı kaç TL oldu?

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Akaryakıt almak isteyenler ise “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?”, “LPG fiyatı güncel ne kadar?” sorularına yanıt arıyor.

16 Kasım 2025 Pazar günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI:

Benzin: 54,89 TL

Motorin: 57,63 TL

LPG: 27,71 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI:

Benzin: 54,73 TL

Motorin: 57,49 TL

LPG: 27,08 TL

ANKARA:

Benzin: 55,76 TL

Motorin: 58,65 TL

LPG: 27,60 TL

İZMİR:

Benzin: 56,09 TL

Motorin: 58,99 TL

LPG: 56,82 TL

Global piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarının önümüzdeki günlerde de yakından takip edilmesini gerektiriyor. Güncel fiyatlar, istasyon ve şehir bazında farklılık gösterebilir.