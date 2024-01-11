Akaryakıt Fiyatları Yükseldi Mi? Akaryakıtta İndirim Olacak Mı? İşte 11 Ocak 2024 Perşembe Güncel Fiyatlar...

Akaryakıt fiyatları sürekli olarak merak edilmektedir. Araç sahipleri kendileri için benzin, LPG ve motorin fiyatlarını öğrenmek isterken ticaret yapanlar ya da ulaşımla ilgilenenler de bu fiyatları sürekli öğrenmek durumundadır. Brent Petrolün bir varilin fiyatına göre belirlenen bu fiyatlar tüm vatandaşları ilgilendirmektedir. Peki 11 Ocak 2024 Perşembe günü benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu?

11 OCAK 2024 GÜNÜ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL'DA AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36.83 TL/LT

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39.04 TL/L

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 19.83 TL/LT

ANKARA'DA AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 37.46 TL/LT

Ankara'da motorin litre fiyatı: 39.64 TL/LT

Ankara'da LPG litre fiyatı: 19.70 TL/LT

İZMİR'DE AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 37.66 TL/LT

İzmir'de motorin litre fiyatı: 39.92 TL/LT

İzmir'de LPG litre fiyatı: 19.47 TL/LT