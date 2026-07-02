Akaryakıt fiyatları zamlandı! 2 Temmuz itibarıyla il il yeni akaryakıt fiyatları

Zam kararının ardından araç sahipleri "Bugün benzin ne kadar oldu?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?" ve "LPG'de son durum ne?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2 Temmuz 2026 Perşembe günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel akaryakıt pompa fiyatları: