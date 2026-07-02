Akaryakıt fiyatları zamlandı! 2 Temmuz itibarıyla il il yeni akaryakıt fiyatları

Global piyasalarda Brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve peş peşe gelen ÖTV artışları, akaryakıt pompalarını tetiklemeye devam ediyor. S

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Akaryakıt fiyatları zamlandı! 2 Temmuz itibarıyla il il yeni akaryakıt fiyatları - Resim: 1

Zam kararının ardından araç sahipleri "Bugün benzin ne kadar oldu?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?" ve "LPG'de son durum ne?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2 Temmuz 2026 Perşembe günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel akaryakıt pompa fiyatları:

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Akaryakıt fiyatları zamlandı! 2 Temmuz itibarıyla il il yeni akaryakıt fiyatları - Resim: 2

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da yakıt fiyatları, nakliye ve lojistik paylarına bağlı olarak Avrupa ve Anadolu yakasında küçük farklılıklar göstermeye devam ediyor.

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Akaryakıt fiyatları zamlandı! 2 Temmuz itibarıyla il il yeni akaryakıt fiyatları - Resim: 3

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 62.77 TL
Motorin (Mazot): 64.61 TL
LPG (Otogaz): 31.99 TL

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Akaryakıt fiyatları zamlandı! 2 Temmuz itibarıyla il il yeni akaryakıt fiyatları - Resim: 4

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 62.59 TL
Motorin (Mazot): 64.43 TL
LPG (Otogaz): 31.39 TL

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Akaryakıt fiyatları zamlandı! 2 Temmuz itibarıyla il il yeni akaryakıt fiyatları - Resim: 5

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Başkent Ankara'da depoyu doldurmanın maliyeti gelen son zamla birlikte biraz daha tırmandı.

Benzin litre fiyatı: 63.72 TL
Motorin litre fiyatı: 65.68 TL
LPG litre fiyatı: 31.97 TL

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Akaryakıt fiyatları zamlandı! 2 Temmuz itibarıyla il il yeni akaryakıt fiyatları - Resim: 6

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Ege'nin incisi İzmir'de de 50 kuruşluk benzin zammı gece yarısı itibarıyla pompalara yansıtıldı.

Benzin litre fiyatı: 63.98 TL
Motorin litre fiyatı: 65.96 TL
LPG litre fiyatı: 31.79 TL

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Akaryakıt fiyatları zamlandı! 2 Temmuz itibarıyla il il yeni akaryakıt fiyatları - Resim: 7

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz Rafineri Fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri Satış Fiyatı bulunuyor. 

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Akaryakıt fiyatları zamlandı! 2 Temmuz itibarıyla il il yeni akaryakıt fiyatları - Resim: 8

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşuyor. 

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Akaryakıt fiyatları zamlandı! 2 Temmuz itibarıyla il il yeni akaryakıt fiyatları - Resim: 9

Dağıtım şirketlerinin uyguladığı marjlar ve nakliye ücretleri nedeniyle iller ve bayiler arasında birkaç kuruşluk fiyat farkları yaşanabiliyor.

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