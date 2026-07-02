Akaryakıt fiyatları zamlandı! 2 Temmuz itibarıyla il il yeni akaryakıt fiyatları
Global piyasalarda Brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve peş peşe gelen ÖTV artışları, akaryakıt pompalarını tetiklemeye devam ediyor. S
Zam kararının ardından araç sahipleri "Bugün benzin ne kadar oldu?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?" ve "LPG'de son durum ne?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2 Temmuz 2026 Perşembe günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel akaryakıt pompa fiyatları:
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul'da yakıt fiyatları, nakliye ve lojistik paylarına bağlı olarak Avrupa ve Anadolu yakasında küçük farklılıklar göstermeye devam ediyor.
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 62.77 TL
Motorin (Mazot): 64.61 TL
LPG (Otogaz): 31.99 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 62.59 TL
Motorin (Mazot): 64.43 TL
LPG (Otogaz): 31.39 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Başkent Ankara'da depoyu doldurmanın maliyeti gelen son zamla birlikte biraz daha tırmandı.
Benzin litre fiyatı: 63.72 TL
Motorin litre fiyatı: 65.68 TL
LPG litre fiyatı: 31.97 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Ege'nin incisi İzmir'de de 50 kuruşluk benzin zammı gece yarısı itibarıyla pompalara yansıtıldı.
Benzin litre fiyatı: 63.98 TL
Motorin litre fiyatı: 65.96 TL
LPG litre fiyatı: 31.79 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz Rafineri Fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri Satış Fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşuyor.
Dağıtım şirketlerinin uyguladığı marjlar ve nakliye ücretleri nedeniyle iller ve bayiler arasında birkaç kuruşluk fiyat farkları yaşanabiliyor.