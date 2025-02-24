Akaryakıt fiyatlarına güncelleme! 24 Şubat akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi düzenlemeleri nedeniyle akaryakıt fiyatlarında değişiklikler yaşanmaya devam ediyor. Peki 24Şubat 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncellenen benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu?
Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde brent petrol fiyatları, döviz kurlarındaki değişimler ve Türkiye’de uygulanan ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) oranları büyük rol oynuyor. Global piyasalardaki dalgalanmalar, OPEC kararları ve ülkeler arasındaki enerji politikaları da akaryakıt maliyetlerini doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor.
Son olarak motorinin litre fiyatına 1 lira 45 kuruş zam yapıldı.
Peki, 24 Şubat itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İşte güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.44 TL
Motorin litre fiyatı: 48.00 TL
LPG litre fiyatı: 27,59 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.27 TL
Motorin litre fiyatı: 47.89 TL
LPG litre fiyatı: 26.99 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.98 TL
Motorin litre fiyatı: 48.71 TL
LPG litre fiyatı: 27.49 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 47.35 TL
Motorin litre fiyatı: 49.08 TL
LPG litre fiyatı: 27.34 TL