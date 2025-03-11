Akaryakıt fiyatlarına güncelleme! Zam mı geldi indirim mi?

Brent petrol ve döviz kuru yükseldikçe, akaryakıt fiyatları da dalgalanmaya devam ediyor. 11 Mart 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Akaryakıt fiyatlarına güncelleme! Zam mı geldi indirim mi? - Resim: 1

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle son dönemde vergi artışlarıyla birlikte benzin ve motorin fiyatlarında sık sık değişiklikler yaşanıyor. 

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Akaryakıt fiyatlarına güncelleme! Zam mı geldi indirim mi? - Resim: 2

Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarının artıp artmayacağını merak ederken, 11 Mart 2025 itibarıyla güncellenen fiyatlar netleşti.

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Akaryakıt fiyatlarına güncelleme! Zam mı geldi indirim mi? - Resim: 3

İşte 11 Mart 2025 güncel akaryakıt fiyatları:

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Akaryakıt fiyatlarına güncelleme! Zam mı geldi indirim mi? - Resim: 4

İstanbul Avrupa yakası 

Benzin litre fiyatı: 43.41 TL

Motorin litre fiyatı: 45.36 TL

LPG litre fiyatı: 27,59 TL

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Akaryakıt fiyatlarına güncelleme! Zam mı geldi indirim mi? - Resim: 5

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 43.26 TL

Motorin litre fiyatı: 45.24 TL

LPG litre fiyatı: 26.99 TL

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Akaryakıt fiyatlarına güncelleme! Zam mı geldi indirim mi? - Resim: 6

Ankara

Benzin litre fiyatı: 43.96 TL

Motorin litre fiyatı: 46.09 TL

LPG litre fiyatı: 27.49 TL

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Akaryakıt fiyatlarına güncelleme! Zam mı geldi indirim mi? - Resim: 7

İzmir

Benzin litre fiyatı: 44.33 TL

Motorin litre fiyatı: 46.46 TL

LPG litre fiyatı: 27.34 TL

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