Akaryakıt fiyatlarına ÖTV darbesi: Zam kapıda!

Brent petrol ve döviz kurunda uzun süredir yaşanan yatay seyir akaryakıt fiyatlarını geçici olarak sabit tutarken, temmuz ayında açıklanacak ÜFE verileriyle birlikte benzin, motorin ve LPG’ye dev ÖTV zammı kapıda.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Akaryakıt fiyatlarına ÖTV darbesi: Zam kapıda!
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Brent petrol fiyatlarının ve dolar kurunun son haftalardaki stabil seyrine rağmen, Türkiye’de akaryakıt fiyatları temmuz itibarıyla yeniden hareketlenecek. Bunun nedeni ise, her yıl temmuz ayında yapılan otomatik ÖTV artışları.

Temmuz ayında belirlenecek 6 aylık enflasyon oranları, yalnızca memur ve emekli maaşlarını değil, aynı zamanda dolaylı vergi oranlarını da doğrudan etkileyecek. Bu kapsamda, akaryakıt ürünlerinde uygulanan ÖTV miktarlarının da artması bekleniyor.

ZAM ORANI ÜFE’YE GÖRE BELİRLENECEK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), akaryakıt üzerindeki Özel Tüketim Vergisi artışının hesaplanmasında temel alınacak. Bu yıl için yüzde 13 oranında bir ÜFE artışı öngörülüyor.

Gazeteci Olcay Aydilek’in haberine göre, bu oranın gerçekleşmesi durumunda benzine 1,87 TL, motorine 1,75 TL ve LPG’ye ise 80 kuruşluk bir ÖTV zammı uygulanacak. Bu artışın doğrudan pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

TÜİK’in açıklayacağı 6 aylık enflasyon verisi 3 Temmuz 2025 tarihinde netleşecek. Söz konusu veri, yalnızca maaş artışlarını değil; kamu hizmet bedelleri, trafik cezaları, harçlar ve vergiler dahil olmak üzere birçok kalemde zam oranlarını belirleyecek.

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