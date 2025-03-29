Akaryakıt fiyatlarında şok artış: Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
Brent petrol ve döviz kuru yükseldikçe, akaryakıt fiyatları da dalgalanmaya devam ediyor. 27 Mart 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte detaylar...
Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle son dönemde vergi artışlarıyla birlikte benzin ve motorin fiyatlarında sık sık değişiklikler yaşanıyor.
Son olarak 26 Mart’ta motorinin litre fiyatına 1 lira 42 kuruş zam yapıldı.
24 Mart’ta yapılan 1 lira 51 kuruşluk artışla benzin fiyatları daha da yükseldi.
27 Mart’ta yapılan 65 kuruşluk zam sonrası ise LPG fiyatları 28 TL’nin üzerine çıktı.
İşte 29 Mart 2025 güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 46,72 TL
Motorin: 46,83 TL
LPG: 28,19 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 46,57 TL
Motorin: 46,71 TL
LPG: 27,59 TL
Ankara
Benzin: 47,29 TL
Motorin: 47,57 TL
LPG: 28,09 TL
İzmir
Benzin: 47,65 TL
Motorin: 47,93 TL
LPG: 28,04 TL