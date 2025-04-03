Akaryakıt fiyatlarında şok artış: Güncel fiyatlar ne kadar oldu?

Brent petrol ve döviz kuru yükseldikçe, akaryakıt fiyatları da dalgalanmaya devam ediyor. 21 Mart 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Akaryakıt fiyatlarında şok artış: Güncel fiyatlar ne kadar oldu? - Resim: 1

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle son dönemde vergi artışlarıyla birlikte benzin ve motorin fiyatlarında sık sık değişiklikler yaşanıyor. 

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Akaryakıt fiyatlarında şok artış: Güncel fiyatlar ne kadar oldu? - Resim: 2

Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarının artıp artmayacağını merak ederken, 3 Nisan 2025 itibarıyla güncellenen fiyatlar netleşti.

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Akaryakıt fiyatlarında şok artış: Güncel fiyatlar ne kadar oldu? - Resim: 3

İşte 3 Nisan 2025 güncel akaryakıt fiyatları:

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Akaryakıt fiyatlarında şok artış: Güncel fiyatlar ne kadar oldu? - Resim: 4

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 46.72 TL

Motorin litre fiyatı: 46.83 TL

LPG litre fiyatı: 28.19 TL

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Akaryakıt fiyatlarında şok artış: Güncel fiyatlar ne kadar oldu? - Resim: 5

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 46.57 TL

Motorin litre fiyatı: 46.71 TL

LPG litre fiyatı: 27.59 TL

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Akaryakıt fiyatlarında şok artış: Güncel fiyatlar ne kadar oldu? - Resim: 6

Ankara

Benzin litre fiyatı: 47.27 TL

Motorin litre fiyatı: 47.57 TL

LPG litre fiyatı: 28.09 TL

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Akaryakıt fiyatlarında şok artış: Güncel fiyatlar ne kadar oldu? - Resim: 7

İzmir

Benzin litre fiyatı: 47.64 TL

Motorin litre fiyatı: 47.93 TL

LPG litre fiyatı: 28.04 TL

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