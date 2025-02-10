Akaryakıt fiyatlarında son durum: 10 Şubat 2025'te benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi düzenlemeleri nedeniyle akaryakıt fiyatlarında değişiklikler yaşanmaya devam ediyor. Peki 10 Şubat 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncellenen benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu?
Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde brent petrol fiyatları, döviz kurlarındaki değişimler ve Türkiye’de uygulanan ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) oranları büyük rol oynuyor. Global piyasalardaki dalgalanmalar, OPEC kararları ve ülkeler arasındaki enerji politikaları da akaryakıt maliyetlerini doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor.
Son dönemde yaşanan kur dalgalanmaları ve brent petrol fiyatlarının yükselişi, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarında artışa neden oldu.
10 Şubat 2025 Pazartesi itibarıyla büyükşehirlerde akaryakıt fiyatları şu şekilde:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.31 TL
Motorin litre fiyatı: 46.45 TL
LPG litre fiyatı: 27,59 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.16 TL
Motorin litre fiyatı: 46.34 TL
LPG litre fiyatı: 26.99 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.82 TL
Motorin litre fiyatı: 47.12 TL
LPG litre fiyatı: 27.49 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 47.19 TL
Motorin litre fiyatı: 47.50 TL
LPG litre fiyatı: 27.34 TL