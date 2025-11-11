Akaryakıt fiyatlarında son durum! 11 Kasım itibarıyla benzin, motorin ve lpg fiyatları ne kadar?

Dövizdeki dalgalanma ve Brent petrol fiyatlarındaki değişim akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Vatandaşlar, 11 Kasım Salı günü benzin, motorin ve LPG’de zam ya da indirim olup olmadığını merak ediyor.

Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürerken, 11 Kasım 2025 Salı günü itibarıyla benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim yapılmadı.

Akaryakıt fiyatları, Brent petrolün varil fiyatı ve döviz kurundaki hareketlere bağlı olarak günlük olarak değişiyor. Türkiye’de akaryakıt satış fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve KDV eklenmesiyle belirleniyor. Dağıtım şirketleri ve istasyonlar arasındaki farklılıklar nedeniyle fiyatlar şehirden şehre küçük farklarla değişebiliyor.

İşte güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 53.72 TL
Motorin: 57.58 TL
LPG: 27.71 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 53.54 TL
Motorin: 57.43 TL
LPG: 27.08 TL

Ankara

Benzin: 54.57 TL
Motorin: 58.61 TL
LPG: 27.60 TL

İzmir

Benzin: 54.90 TL
Motorin: 58.94 TL
LPG: 27.53 TL

