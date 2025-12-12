Akaryakıt fiyatlarında son durum: 12 Aralık güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Brent petrolde yaşanan gerileme indirim beklentisini artırırken, akaryakıt tabelalarında şimdilik yeni bir değişiklik görülmüyor. İşte 12 Aralık 2025 güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt fiyatları son dönemde yaşanan dalgalanmalarla birlikte sürücülerin en yakından takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. 

Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından gözler yeniden indirim ihtimaline çevrilirken, 12 Aralık itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında tabelaya yansıyan yeni bir güncelleme bulunmuyor.

12 Aralık itibarıyla akaryakıt fiyatlarında son durum şu şekilde:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 54.40 TL

Motorin litre fiyatı: 55.08 TL

LPG litre fiyatı: 28.51 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 54.25 TL

Motorin litre fiyatı: 54.93 TL

LPG litre fiyatı: 27.88 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 55.26 TL

Motorin litre fiyatı: 56.11 TL

LPG litre fiyatı: 28.40 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 55.60 TL

Motorin litre fiyatı: 56.45 TL

LPG litre fiyatı: 28.33 TL

