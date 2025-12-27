Akaryakıt fiyatlarında son durum: 27 Aralık güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmaların pompaya yansıması sürerken, üst üste gelen indirimlerin ardından gözler bir kez daha tabelalara çevrildi. 27 Aralık güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Brent petrol fiyatlarındaki anlık değişimler, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi düzenlemeleri, LPG, motorin ve benzin fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Sürücüler, “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin kaç TL?” sorularına yanıt arıyor.

İşte 27 Aralık 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin fiyatı: 51,72 TL

Motorin fiyatı: 53.12 TL

LPG fiyatı: 28,51 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin fiyatı: 51,72 TL

Motorin fiyatı: 54.95 TL

LPG fiyatı: 27.88 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 52,57 TL

Motorin fiyatı: 54.13 TL

LPG fiyatı: 28.40 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 52,91 TL

Motorin fiyatı: 54.49 TL

LPG fiyatı: 28.33 TL

