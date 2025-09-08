Akaryakıt fiyatlarında son durum: 8 Eylül zam veya indirim var mı?

Döviz kuru, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Vatandaşlar, 8 Eylül 2025 günü benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizde yaşanan değişimlerle gündemdeki yerini koruyan akaryakıt fiyatlarında, 8 Eylül tarihinde herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI 🏙️

Benzin: 52,94 TL
Motorin: 54,29 TL
LPG: 26,51 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI 🌉

Benzin: 52,79 TL
Motorin: 54,16 TL
LPG: 25,88 TL

ANKARA 🏛️

Benzin: 53,73 TL
Motorin: 55,26 TL
LPG: 26,40 TL

İZMİR 🌊

Benzin: 54,06 TL
Motorin: 55,58 TL
LPG: 26,33 TL

🔎 Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru esas alınarak hesaplanıyor. Elde edilen gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. Bu tutara KDV ilave edilerek pompa satış fiyatı ortaya çıkıyor.

