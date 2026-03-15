Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Pazar sabahına uyanan sürücülerin ve araç sahiplerinin ilk gündem maddesi yine akaryakıt fiyatları oldu. İşte akaryakıt fiyatlarında sn durum
İstanbul Akaryakıt Fiyatları: Avrupa ve Anadolu Yakası Farkı İstanbul'un yoğun trafiğinde araç kullananlar için her kuruşun hesabı büyük önem taşıyor. Nakliye maliyetleri nedeniyle iki yaka arasında küçük fiyat farkları gözlemleniyor.
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 61.41 TL
Motorin (Mazot): 65.91 TL
LPG: 30.49 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 61.26 TL
Motorin (Mazot): 65.76 TL
LPG: 29.89 TL
Ankara ve İzmir'de Benzin ve Motorin Kaç TL Oldu? Başkent Ankara ve Ege'nin incisi İzmir'de fiyatlar İstanbul'a göre biraz daha yüksek seyrediyor.
Lojistik ve dağıtım ağlarına göre şekillenen 15 Mart Pazar fiyatları ise şu şekilde:
Ankara:
Benzin: 62.38 TL
Motorin: 67.03 TL
LPG: 30.37 TL
İzmir:
Benzin: 62.65 TL
Motorin: 67.31 TL
LPG: 30.29 TL