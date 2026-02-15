Akaryakıt fiyatlarında son durum: Benzin, Motorin ve LPG’ye zam geldi mi? 15 Şubat 2026 il il fiyat Listesi

Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik sonrası akaryakıt fiyatları yeniden şekillendi. 15 Şubat 2026 Pazar günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin (mazot) ve LPG litre fiyatları ne kadar oldu? İşte il il güncel akaryakıt fiyat listesi...

Akaryakıt fiyatlarında son durum: Benzin, Motorin ve LPG’ye zam geldi mi? 15 Şubat 2026 il il fiyat Listesi - Resim: 1

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 57.03 TL
Motorin litre fiyatı: 57.76 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL

Akaryakıt fiyatlarında son durum: Benzin, Motorin ve LPG’ye zam geldi mi? 15 Şubat 2026 il il fiyat Listesi - Resim: 2

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 56.86 TL
Motorin litre fiyatı: 57.58 TL
LPG litre fiyatı: 29.69 TL

Akaryakıt fiyatlarında son durum: Benzin, Motorin ve LPG’ye zam geldi mi? 15 Şubat 2026 il il fiyat Listesi - Resim: 3

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 57.96 TL
Motorin litre fiyatı: 58.87 TL
LPG litre fiyatı: 30.17 TL

Akaryakıt fiyatlarında son durum: Benzin, Motorin ve LPG’ye zam geldi mi? 15 Şubat 2026 il il fiyat Listesi - Resim: 4

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 58.24 TL
Motorin litre fiyatı: 59.15 TL
LPG litre fiyatı: 30.09 TL

