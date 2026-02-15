Akaryakıt fiyatlarında son durum: Benzin, Motorin ve LPG’ye zam geldi mi? 15 Şubat 2026 il il fiyat Listesi
Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik sonrası akaryakıt fiyatları yeniden şekillendi. 15 Şubat 2026 Pazar günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin (mazot) ve LPG litre fiyatları ne kadar oldu? İşte il il güncel akaryakıt fiyat listesi...
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 57.03 TL
Motorin litre fiyatı: 57.76 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 56.86 TL
Motorin litre fiyatı: 57.58 TL
LPG litre fiyatı: 29.69 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 57.96 TL
Motorin litre fiyatı: 58.87 TL
LPG litre fiyatı: 30.17 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 58.24 TL
Motorin litre fiyatı: 59.15 TL
LPG litre fiyatı: 30.09 TL