Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 23 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve lpg fiyatları
Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilerken, sürücülerin gözü kulağı gelecek haberlerde. 23 Aralık Salı günü itibarıyla "İndirim mi, zam mı?" sorusu yanıt buldu. İşte üç büyükşehirdeki son durum.
Global piyasalarda Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurundaki anlık değişimler, akaryakıt sektöründeki fiyatlandırmayı şekillendirmeye devam ediyor. Piyasa koşullarına ek olarak uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışları da pompa fiyatları üzerinde belirleyici rol oynuyor.
Araç sahipleri, günlük ulaşım maliyetlerini hesaplayabilmek adına istasyonlardaki son durumu yakından takip ediyor. Özellikle “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?” ve “LPG fiyatları güncel ne kadar?” soruları, vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. Sürücüler ayrıca “Bugün benzin ne kadar?” ve “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” sorularına yanıt arayarak bütçe planlaması yapıyor.
İşte 23 Aralık 2025 Salı günü itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa yakası
Benzin litre fiyatı: 51.82 TL
Motorin litre fiyatı: 53.22 TL
LPG litre fiyatı: 28.51 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 51.65 TL
Motorin litre fiyatı: 53.05 TL
LPG litre fiyatı: 27.88 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 52.68 TL
Motorin litre fiyatı: 54.24 TL
LPG litre fiyatı: 28.40 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 53.01 TL
Motorin litre fiyatı: 54.58 TL
LPG litre fiyatı: 28.33 TL