Akaryakıt fiyatlarında son tablo: 18 Aralık güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
Brent petrolün varil fiyatındaki anlık değişimler ve döviz kurlarındaki dalgalanma istasyonlara yansımaya devam ediyor. Araç sahipleri kontak çevirmeden önce güncel listeyi mercek altına aldı; peki pompada son durum ne?
Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalarla birlikte döviz kurunda görülen hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV artışları, akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Bu gelişmeler doğrultusunda vatandaşlar, günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek için “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?”, “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” sorularına yanıt arıyor.
İşte 18 Aralık 2025 Perşembe günü itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası
Benzin litre fiyatı: 51.78 TL
Motorin litre fiyatı: 53.18 TL
LPG litre fiyatı: 28.51 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 51.61 TL
Motorin litre fiyatı: 53.01 TL
LPG litre fiyatı: 27.88 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 52.63 TL
Motorin litre fiyatı: 54.19 TL
LPG litre fiyatı: 28.40 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 52.99 TL
Motorin litre fiyatı: 54.56 TL
LPG litre fiyatı: 28.33 TL