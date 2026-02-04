Akaryakıta bir zam daha geldi! Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? İşte 4 Şubat güncel akaryakıt fiyatları

Petrol piyasasındaki sert dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik pompaya yansıdı. Araç sahipleri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte güncel rakamları takibe aldı. İşte 4 Şubat itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Akaryakıta bir zam daha geldi! Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? İşte 4 Şubat güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 1

Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt etiketlerini doğrudan etkilemeyi sürdürüyor.

1 7
Akaryakıta bir zam daha geldi! Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? İşte 4 Şubat güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 2

4 Şubat itibarıyla sürücüler, “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?” ve “LPG fiyatları güncel ne kadar?” sorularının yanıtına odaklanmış durumda. Global piyasa dengeleri ve üst üste gelen ÖTV zamları, yakıt maliyetlerini her geçen gün daha kritik bir noktaya taşıyor.

2 7
Akaryakıta bir zam daha geldi! Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? İşte 4 Şubat güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 3

Yapılan son değerlendirmelere göre, motorin grubuna 20 kuruşluk sınırlı bir zam yapıldı.

İşte güncel akaryakıt fiyatları:

3 7
Akaryakıta bir zam daha geldi! Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? İşte 4 Şubat güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 4

İstanbul Avrupa yakası 

Benzin litre fiyatı: 55.37 TL

Motorin litre fiyatı: 57.67 TL

LPG litre fiyatı: 30.09 TL

4 7
Akaryakıta bir zam daha geldi! Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? İşte 4 Şubat güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 5

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 55.19 TL

Motorin litre fiyatı: 57.49 TL

LPG litre fiyatı: 29.49 TL

5 7
Akaryakıta bir zam daha geldi! Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? İşte 4 Şubat güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 6

Ankara

Benzin litre fiyatı: 56.30 TL

Motorin litre fiyatı: 58.78 TL

LPG litre fiyatı: 29.97 TL

6 7
Akaryakıta bir zam daha geldi! Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? İşte 4 Şubat güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 7

İzmir

Benzin litre fiyatı: 56.58 TL

Motorin litre fiyatı: 59.05 TL

LPG litre fiyatı: 29.89 TL

7 7
akaryakıt benzin motorin LPG zam