Akaryakıta bir zam daha geldi! İşte yeni fiyatlar

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Düzenli olarak yapılan akaryakıt zamlarından bu hafta motorin de nasibini aldı.

İŞTE YENİ AKARYAKIT FİYATLARI

Gece yarısı motorine yapılan 2 lira 3 kuruşluk zam pompa fiyatlarına yansıdı.

Zammın ardından motorinin litre fiyatı 40 TL'yi aştı.

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul’da 40 lira 3 kuruşa, Ankara’da 40 lira 57 kuruş, İzmir’de de 40 lira 75 kuruşa çıktı.