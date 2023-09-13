Akaryakıta bir zam daha geldi! İşte yeni fiyatlar

Ardı arkası kesilmeyen akaryakıt zamlarına bir yenisi daha eklendi. Motorine 2 lira 3 kuruşluk bir zam daha geldi. Böylelikle motorinin litre fiyatı 40 lirayı aştı.

Akaryakıta bir zam daha geldi! İşte yeni fiyatlar
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Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Düzenli olarak yapılan akaryakıt zamlarından bu hafta motorin de nasibini aldı.

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İŞTE YENİ AKARYAKIT FİYATLARI

Gece yarısı motorine yapılan 2 lira 3 kuruşluk zam pompa fiyatlarına yansıdı.

Zammın ardından motorinin litre fiyatı 40 TL'yi aştı.

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul’da 40 lira 3 kuruşa, Ankara’da 40 lira 57 kuruş, İzmir’de de 40 lira 75 kuruşa çıktı.

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