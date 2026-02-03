Akaryakıta bir zam daha geliyor!

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da ABD-İran hattında yaşanan gerilimin azalmasıyla nefes aldı. Piyasalardaki bu görece sakinlik, doğrudan akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Araç sahiplerini tedirgin eden ve motorin için gündeme gelen 2 lira 74 kuruşluk dev zam beklentisi, petrol fiyatlarındaki gevşeme ile birlikte iptal edildi.

BEKLENEN BÜYÜK ZAM RAFA KALKTI

Sektör kaynaklarına göre, Orta Doğu merkezli tansiyonun düşmesi, akaryakıt maliyetlerinde öngörülen yüksek artışın önüne geçti. Böylece sürücülerin bütçesini zorlayacak olan 2 lira 74 kuruşluk zam uygulanmadan rafa kaldırılmış oldu.

BU GECE YARISI TABELA DEĞİŞİYOR

Ancak büyük zammın iptal edilmesi, fiyatların tamamen sabit kalacağı anlamına gelmiyor. Sektör temsilcilerinden edinilen son bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 20 kuruşluk sınırlı bir zam yapılacak.