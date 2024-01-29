Akaryakıta bir zam daha! Motorine bu gece zam geliyor...

Brent petrol fiyatları, döviz kurları, Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler derken akaryakıt fiyatları değişmeye devam ediyor. Yeni yıl ile birlikte gelen vergi zamlarıda akaryakıt fiyatlarına gelecek zamların önünü açmıştı. Peki 29 Ocak Pazartesi akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin-mazot litre fiyatı kaç TL? İşte il il güncel rakamlar…

AKARYAKITA BİR ZAM DAHA!

Bu gece itibarıyla motorinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruş zam gelecek. Böylece litresi halihazırda 41 liranın üzerinde olan mazot fiyatı tarihinde ilk kez 42 liranın üzerine yükselecek! Benzine ise 24 Ocak'ta 1 lira 43 kuruş zam gelmişti. Şu an için benzin fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim beklentisi bulunmuyor.

29 OCAK AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 38,28 TL – 38,36 TL

Motorin: 40,14 TL – 40,21 TL

LPG (Otogaz): 20,11 TL – 19,85 TL

ANKARA

Benzin: 39,03 TL

Motorin: 40,92 TL

LPG (Otogaz): 20,29 TL

İZMİR