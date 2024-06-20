Akaryakıta bu gece yapılacak zam ertelendi!

Benzin ve motorine bu geceden itibaren 1 lira 63 kuruş zam gelmesi planlanıyordu. Döviz kuru ve uluslararası fiyatlara göre otomatik olarak belirlenen akaryakıt fiyatlarına gelmesi planlanan zammın ertelendiği duyuruldu.

BEKLENEN ZAM ERTELENDİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bu gece beklenen zamma müdahale etti. EPDK'nın müdahalesi sonrası zam ertelendi. Sözcü Gazetesi'nin haberine göre sektör kaynakları, bugün ve yarınki kurlar ile uluslararası fiyatlara göre yeniden hesaplama yapılacağını belirtti. Yeni zammın açıklanacağı tarih ise 24 Haziran olarak dile getirildi.

ÖTV ZAMMI DA YOLDA

Bugün gelmesi beklenen zammın ertelenmiş olsa da Temmuz başında akaryakıta bir zam daha yapılacak. 16 Temmuz 2023'te Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıtta maktu özel tüketim vergisi tutarlarının 5'er Türk Lirası arttırılmasından sonra 6 ayda bir ÜFE artışı oranında zam yapılması düzenlenmişti. 2024 yılının Ocak-Mayıs döneminde ÜFE artışı yüzde 17,87 olarak açıklanırken 3 Temmuz'da TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı ÜFE verileriyle birlikte akaryakıttaki ÖTV artışı gerçekleştirilecek.

2024'ün ilk beş ayında ÜFE aylık ortalama yüzde 3,35 artış gösterdi. Bu ortalamada haziran ayında da aynı artış gerçekleşirse yılın ilk yarısındaki ÜFE artış oranı yüzde 21,82 olacak. Bu da maktu ÖTV zammıyla birlikte benzine 2,06 TL, motorine 1,93 TL olarak zam olarak yansıyacak. Buna yüzde 20'ye çıkan KDV de eklendiğinde benzin 2,46 TL, motorin ise 2,32 TL zamlanacak.