Akaryakıta bugün zam geldi mi? İşte güncel akaryakıt durumu

Milyonlarca sürücünün merak ettiği "Akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim var mı?" sorusu bugün için yanıtını buldu. 5 Kasım 2025 Çarşamba itibarıyla akaryakıt ürünlerinin pompa fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim değişikliği uygulanmadı.