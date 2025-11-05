Akaryakıta bugün zam geldi mi? İşte güncel akaryakıt durumu
Döviz kuru ve brent petroldeki dalgalanmaların yanı sıra vergi artışları pompa fiyatlarını etkilemeye devam ederken, araç sahipleri 5 Kasım Çarşamba sabahı güncel fiyatları merak ediyor.
Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişiklikler, akaryakıt (benzin, motorin ve LPG) fiyatlarının gündemdeki yerini korumasına neden oluyor. Fiyatlar üzerindeki bir diğer önemli etken olan vergilere yapılan zamlar da pompa fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.
Milyonlarca sürücünün merak ettiği "Akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim var mı?" sorusu bugün için yanıtını buldu. 5 Kasım 2025 Çarşamba itibarıyla akaryakıt ürünlerinin pompa fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim değişikliği uygulanmadı.
Peki, İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 53.64 TL
Motorin: 55.47 TL
LPG: 27.71 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 53.47 TL
Motorin: 55.33 TL
LPG: 27.08 TL
Ankara:
Benzin: 54.50 TL
Motorin: 56.50 TL
LPG: 27.60 TL
İzmir:
Benzin: 54.84 TL
Motorin: 56.82 TL
LPG: 27.53 TL