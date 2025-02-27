Akaryakıta büyük indirim! Gece yarısı tabela değişti! 27 Şubat benzin, motorin ve LPG fiyatları
27 Şubat 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatları bugün bir kez daha değişti. Motorine gelen dev zammın ardından gece yarısından itibaren akaryakıt fiyatları düştü.
Akaryakıt fiyatları bugün bir kez daha değişti. Motorine gelen dev zammın ardından gece yarısından itibaren akaryakıt fiyatları düştü.
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 46.43 TL
Motorin litre fiyatı: 46.58 TL
LPG litre fiyatı: 27.59 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin fiyatı: 46.28 TL
Motorin litre fiyatı: 46.47 TL
LPG litre fiyatı: 26.99 TL
ANKARA
Benzin fiyatı: 46.98 TL
Motorin fiyatı: 47.29 TL
LPG fiyatı: 27.49 TL
İZMİR
Benzin fiyatı: 47.35 TL
Motorin fiyatı: 47.66 TL
LPG fiyatı: 27.34 TL
ADANA
Benzin fiyatı: 47.81 TL
Motorin fiyatı: 48.09 TL
LPG fiyatı: 27.39 TL
AFYON
Benzin fiyatı: 47.90 TL
Motorin fiyatı: 48.21 TL
LPG fiyatı: 27.41 TL
EDİRNE
Benzin fiyatı: 47.15 TL
Motorin fiyatı: 47.53 TL
LPG fiyatı: 27.59 TL
ELAZIĞ
Benzin fiyatı: 48.38 TL
Motorin fiyatı: 48.74 TL
LPG fiyatı: 27.39 TL
HATAY
Benzin fiyatı: 47.72 TL
Motorin fiyatı: 48.05 TL
LPG fiyatı: 27.29 TL
HAKKARİ
Benzin fiyatı: 48.41 TL
Motorin fiyatı: 48.76 TL
LPG fiyatı: 28.05 TL
OSMANİYE
Benzin fiyatı: 47.72 TL
Motorin fiyatı: 48.05 TL
LPG fiyatı: 27.42 TL