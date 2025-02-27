Akaryakıta büyük indirim! Gece yarısı tabela değişti! 27 Şubat benzin, motorin ve LPG fiyatları

Akaryakıt fiyatları bugün bir kez daha değişti. Motorine gelen dev zammın ardından gece yarısından itibaren akaryakıt fiyatları düştü.

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 46.43 TL

Motorin litre fiyatı: 46.58 TL

LPG litre fiyatı: 27.59 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin fiyatı: 46.28 TL

Motorin litre fiyatı: 46.47 TL

LPG litre fiyatı: 26.99 TL