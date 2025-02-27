Akaryakıta büyük indirim! Gece yarısı tabela değişti! 27 Şubat benzin, motorin ve LPG fiyatları

27 Şubat 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatları bugün bir kez daha değişti. Motorine gelen dev zammın ardından gece yarısından itibaren akaryakıt fiyatları düştü.

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Akaryakıta büyük indirim! Gece yarısı tabela değişti! 27 Şubat benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 1

Akaryakıt fiyatları bugün bir kez daha değişti. Motorine gelen dev zammın ardından gece yarısından itibaren akaryakıt fiyatları düştü.

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 46.43 TL
Motorin litre fiyatı: 46.58 TL
LPG litre fiyatı: 27.59 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin fiyatı: 46.28 TL
Motorin litre fiyatı: 46.47 TL
LPG litre fiyatı: 26.99 TL

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Akaryakıta büyük indirim! Gece yarısı tabela değişti! 27 Şubat benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 2

ANKARA

Benzin fiyatı: 46.98 TL
Motorin fiyatı: 47.29 TL
LPG fiyatı: 27.49 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 47.35 TL
Motorin fiyatı: 47.66 TL
LPG fiyatı: 27.34 TL

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Akaryakıta büyük indirim! Gece yarısı tabela değişti! 27 Şubat benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 3

ADANA

Benzin fiyatı: 47.81 TL
Motorin fiyatı: 48.09 TL
LPG fiyatı: 27.39 TL

AFYON

Benzin fiyatı: 47.90 TL
Motorin fiyatı: 48.21 TL
LPG fiyatı: 27.41 TL

EDİRNE

Benzin fiyatı: 47.15 TL
Motorin fiyatı: 47.53 TL
LPG fiyatı: 27.59 TL

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Akaryakıta büyük indirim! Gece yarısı tabela değişti! 27 Şubat benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 4

ELAZIĞ

Benzin fiyatı: 48.38 TL
Motorin fiyatı: 48.74 TL
LPG fiyatı: 27.39 TL

HATAY

Benzin fiyatı: 47.72 TL
Motorin fiyatı: 48.05 TL
LPG fiyatı: 27.29 TL

HAKKARİ

Benzin fiyatı: 48.41 TL
Motorin fiyatı: 48.76 TL
LPG fiyatı: 28.05 TL

OSMANİYE

Benzin fiyatı: 47.72 TL
Motorin fiyatı: 48.05 TL
LPG fiyatı: 27.42 TL

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