Akaryakıta çifte darbe! Motorinden sonra şimdi de benzine zam geldi, işte güncel akaryakıt fiyatları
Brent petrol 64,65 dolara gerilerken, akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Geçtiğimiz hafta sonu motorine gelen 3 TL'lik zammın şoku atlatılmadan, bu kez de benzin fiyatlarına zam yapıldı ve pompaya yansıyan bu artışla tabelalar bir kez daha değişti.
Uluslararası petrol piyasasındaki dalgalanma ve döviz kurundaki değişim, benzin ve motorin fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansımaya devam ediyor. Brent ham petrol, yaşanan bu süreçte yüzde 0,54 oranında bir düşüş yaşayarak varil başına 64,65 dolara geriledi.
GEÇEN HAFTA MOTORİN, BU HAFTA BENZİN
Geçen hafta sonu motorin fiyatlarına 3 TL'lik bir zam gelmişti. Bu zammın ardından akaryakıtta tabelalar bir kez daha değişti.
Bu defa, benzinin litre fiyatına ortalama 1 lira 15 kuruş tutarında zam yapıldı. Gerçekleştirilen bu zam, akaryakıt istasyonlarındaki tabelalara da yansıdı.
Peki bugün benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? İşte 31 Ekim 2025 Cuma günü benzin, motorin ve LPG fiyatları....
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 53.49 TL
Motorin litre fiyatı: 55.47 TL
LPG litre fiyatı: 27.71 TL
İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin litre fiyatı: 53.32 TL
Motorin litre fiyatı: 55.33 TL
LPG litre fiyatı: 27.08 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 54.35 TL
Motorin litre fiyatı: 56.50 TL
LPG litre fiyatı: 27.60 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 54.69 TL
Motorin litre fiyatı: 56.82 TL
LPG litre fiyatı: 27.53 TL