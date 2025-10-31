Akaryakıta çifte darbe! Motorinden sonra şimdi de benzine zam geldi, işte güncel akaryakıt fiyatları

Uluslararası petrol piyasasındaki dalgalanma ve döviz kurundaki değişim, benzin ve motorin fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansımaya devam ediyor. Brent ham petrol, yaşanan bu süreçte yüzde 0,54 oranında bir düşüş yaşayarak varil başına 64,65 dolara geriledi.