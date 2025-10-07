Akaryakıta çifte indirim geliyor! Benzin ve motorin fiyatları düşüyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) haziran ayı verilerine göre, aylık enflasyon yüzde 1,37, yıllık enflasyon ise yüzde 35,05 olarak gerçekleşti. Altı aylık enflasyon oranı yüzde 16,67 oldu.

Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından, akaryakıta çifte indirim haberi geldi.

Edinilen bilgilere göre, benzin ve motorin fiyatlarında indirime gidilecek. Akaryakıtta beklenen indirim, 8 Ekim Çarşamba gecesinden itibaren pompaya yansıyacak.

Benzin fiyatında 1 lira 30 kuruş, motorinde ise 1 lira 38 kuruş indirim yapılması öngörülüyor.

İndirimin ardından İstanbul’da benzinin litresi 51,88 TL’ye, motorinin litresi ise 53,01 TL’ye gerileyecek.