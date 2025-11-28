Akaryakıta çifte indirim: İşte 28 Kasım güncel akaryakıt fiyatları
Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını aşağı yönlü etkiledi. Hafta başında motorine gelen büyük indirimin ardından, benzin ve motorinde cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere çifte indirim tabelaya yansıdı.
Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde kilit rol oynayan Brent petrolün varil fiyatı ve döviz kurundaki değişimler, vergi düzenlemeleriyle birlikte pompa fiyatlarına yansımayı sürdürüyor.
Hafta başında 61 dolar seviyesinin altına inen Brent petrol fiyatları, daha önce yaşanan zam furyasının yönünü indirime çevirdi.
25 Kasım Salı günü motorin litre fiyatına uygulanan 2 lira 44 kuruşluk büyük indirim, araç sahiplerinin yüzünü güldürmüştü.
Bu indirimin hemen ardından, akaryakıt fiyatlarına Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere çifte indirim daha geldi. Yapılan son düzenlemeyle birlikte:
Benzinin litre fiyatına ortalama 63 kuruş indirim uygulandı.
Motorinin (dizel) litre fiyatına ise ortalama 2 lira 4 kuruş indirim daha geldi.
İşte güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 54.37 TL
Motorin: 55.03 TL
LPG: 27.71 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 54.22 TL
Motorin: 54.88 TL
LPG: 27.08 TL
Ankara:
Benzin: 55.23 TL
Motorin: 56.08 TL
LPG: 27.60 TL
İzmir:
Benzin: 55.55 TL
Motorin: 56.38 TL
LPG: 27.53 TL