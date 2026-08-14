Akaryakıta dev zam geldi! Benzin ve motorinde tabela bu sabah sil baştan değişti

Global piyasalardaki Brent petrol dalgalanmaları, döviz kuru hareketliliği ve vergi düzenlemeleri akaryakıt pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Akaryakıta dev zam geldi! Benzin ve motorinde tabela bu sabah sil baştan değişti - Resim: 1

14 Ağustos Cuma günü itibarıyla benzinin litre fiyatına 1,52 TL, motorinin litre fiyatına ise 8,89 TL zam yapıldı. Yapılan artışla birlikte benzinin litre fiyatı bazı illerde 74 TL sınırına dayanırken, motorin fiyatları yeniden 80 TL bandının üzerine çıktı.

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Akaryakıta dev zam geldi! Benzin ve motorinde tabela bu sabah sil baştan değişti - Resim: 2

14 Ağustos 2026 Üç Büyükşehirde Güncel Akaryakıt Fiyatları

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Akaryakıta dev zam geldi! Benzin ve motorinde tabela bu sabah sil baştan değişti - Resim: 3

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 71,43 TL
Motorin: 79,68 TL
LPG: 33,79 TL

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Akaryakıta dev zam geldi! Benzin ve motorinde tabela bu sabah sil baştan değişti - Resim: 4

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 71,27 TL
Motorin: 79,53 TL
LPG: 33,19 TL

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Akaryakıta dev zam geldi! Benzin ve motorinde tabela bu sabah sil baştan değişti - Resim: 5

Ankara

Benzin: 72,40 TL
Motorin: 80,80 TL
LPG: 33,89 TL

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Akaryakıta dev zam geldi! Benzin ve motorinde tabela bu sabah sil baştan değişti - Resim: 6

İzmir

Benzin: 72,69 TL
Motorin: 81,07 TL
LPG: 33,79 TL

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