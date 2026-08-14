Akaryakıta dev zam geldi! Benzin ve motorinde tabela bu sabah sil baştan değişti

14 Ağustos Cuma günü itibarıyla benzinin litre fiyatına 1,52 TL, motorinin litre fiyatına ise 8,89 TL zam yapıldı. Yapılan artışla birlikte benzinin litre fiyatı bazı illerde 74 TL sınırına dayanırken, motorin fiyatları yeniden 80 TL bandının üzerine çıktı.