Akaryakıta dev zam geldi! Benzin ve motorinde tabela bu sabah sil baştan değişti
Global piyasalardaki Brent petrol dalgalanmaları, döviz kuru hareketliliği ve vergi düzenlemeleri akaryakıt pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor.
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14 Ağustos Cuma günü itibarıyla benzinin litre fiyatına 1,52 TL, motorinin litre fiyatına ise 8,89 TL zam yapıldı. Yapılan artışla birlikte benzinin litre fiyatı bazı illerde 74 TL sınırına dayanırken, motorin fiyatları yeniden 80 TL bandının üzerine çıktı.
14 Ağustos 2026 Üç Büyükşehirde Güncel Akaryakıt Fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 71,43 TL
Motorin: 79,68 TL
LPG: 33,79 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 71,27 TL
Motorin: 79,53 TL
LPG: 33,19 TL
Ankara
Benzin: 72,40 TL
Motorin: 80,80 TL
LPG: 33,89 TL
İzmir
Benzin: 72,69 TL
Motorin: 81,07 TL
LPG: 33,79 TL