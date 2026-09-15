Akaryakıta dev zam geldi! Motorindeki artış pompaya yansıdı: İşte 15 Eylül il il güncel fiyatlar

Uluslararası piyasalarda ham petrol fiyatlarının varil başına 107 dolar eşiğini aşması, yurt içinde akaryakıt fiyatlarına doğrudan dev zam olarak yansıdı. Gece yarısı itibarıyla motorinin litre fiyatına yapılan 6,62 TL'lik artış tabelalara işlenirken; sektör temsilcileri petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü seyrin sürmesi durumunda yeni zam dalgalarının kapıda olduğu uyarısında bulundu.