Akaryakıta dev zam geldi! Motorindeki artış pompaya yansıdı: İşte 15 Eylül il il güncel fiyatlar
Batı Asya'da tırmanan savaş gerilimi ve Suudi Arabistan'ın kritik rafinerilerinde üretime geçici olarak ara vermesi küresel enerji piyasalarında arz endişelerini zirveye taşıdı.
Uluslararası piyasalarda ham petrol fiyatlarının varil başına 107 dolar eşiğini aşması, yurt içinde akaryakıt fiyatlarına doğrudan dev zam olarak yansıdı. Gece yarısı itibarıyla motorinin litre fiyatına yapılan 6,62 TL'lik artış tabelalara işlenirken; sektör temsilcileri petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü seyrin sürmesi durumunda yeni zam dalgalarının kapıda olduğu uyarısında bulundu.
PETROLDE ARZ KORKUSU VE YENİ ZAM TEHLİKESİ
Küresel jeopolitik krizler ve rafineri kesintileri akaryakıt maliyetlerini yukarı çekmeyi sürdürüyor. Brent petroldeki yükselişin devam etmesi halinde benzin ve motorin grubunda ilave fiyat ayarlamalarının gündeme gelebileceği belirtiliyor.
Son artışla birlikte özellikle büyükşehirlerde motorin litre fiyatı 100 TL sınırına dayandı.
15 EYLÜL 2026 İL İL GÜNCEL AKARYAKIT TABELASI
İstanbul Avrupa Yakası: Benzin 80,26 TL, Motorin 95,63 TL, LPG 34,99 TL
İstanbul Anadolu Yakası: Benzin 80,12 TL, Motorin 95,43 TL, LPG 34,39 TL
Ankara: Benzin 81,25 TL, Motorin 96,78 TL, LPG 35,09 TL
İzmir: Benzin 81,52 TL, Motorin 97,05 TL, LPG 34,99 TL