Akaryakıta dev zam geliyor! 24 Temmuz 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?

Petrol piyasasındaki sert dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik pompaya yansıdı. Araç sahipleri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte güncel rakamları takibe aldı. İşte 24 Temmuz itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Akaryakıta dev zam geliyor! 24 Temmuz 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? - Resim: 1

Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt etiketlerini doğrudan etkilemeyi sürdürüyor.

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Akaryakıta dev zam geliyor! 24 Temmuz 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? - Resim: 2

Sürücüler, “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?” ve “LPG fiyatları güncel ne kadar?” sorularının yanıtına odaklanmış durumda. Global piyasa dengeleri ve üst üste gelen ÖTV zamları, yakıt maliyetlerini her geçen gün daha kritik bir noktaya taşıyor.

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Akaryakıta dev zam geliyor! 24 Temmuz 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? - Resim: 3

Edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatına yarın gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 3,50 TL zam yapılması bekleniyor.

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Akaryakıta dev zam geliyor! 24 Temmuz 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? - Resim: 4

İşte güncel akaryakıt fiyatları:

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Akaryakıta dev zam geliyor! 24 Temmuz 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? - Resim: 5

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 67,00 TL/litre
Motorin: 74,27 TL/litre
LPG: 31,19 TL/litre

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Akaryakıta dev zam geliyor! 24 Temmuz 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? - Resim: 6

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 66,85 TL/litre
Motorin: 74,12 TL/litre
LPG: 30,59 TL/litre

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Akaryakıta dev zam geliyor! 24 Temmuz 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? - Resim: 7

Ankara

Benzin: 67,97 TL/litre
Motorin: 75,39 TL/litre
LPG: 31,29 TL/litre

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Akaryakıta dev zam geliyor! 24 Temmuz 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? - Resim: 8

İzmir

Benzin: 68,25 TL/litre
Motorin: 75,66 TL/litre
LPG: 31,19 TL/litre

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