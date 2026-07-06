Akaryakıta dev zam geliyor! Gece yarısı depoları doldurun

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorin (motorin) grubu ürünlerde 7 Temmuz 2026 Salı günü gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 31 kuruşluk bir fiyat artışı öngörülüyor. Benzin grubunda ise henüz yeni bir fiyat değişikliği haberi bulunmuyor.