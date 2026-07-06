Akaryakıta dev zam geliyor! Gece yarısı depoları doldurun

Global piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve peş peşe gelen ÖTV artışları, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma: Güncellenme:
Akaryakıta dev zam geliyor! Gece yarısı depoları doldurun - Resim: 1

 Sürücüler her sabah "Benzin ne kadar oldu?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?" sorularına yanıt ararken, bültene bomba bir zam haberi düştü.

1 8
Akaryakıta dev zam geliyor! Gece yarısı depoları doldurun - Resim: 2

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorin (motorin) grubu ürünlerde 7 Temmuz 2026 Salı günü gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 31 kuruşluk bir fiyat artışı öngörülüyor. Benzin grubunda ise henüz yeni bir fiyat değişikliği haberi bulunmuyor.

2 8
Akaryakıta dev zam geliyor! Gece yarısı depoları doldurun - Resim: 3

İşte 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü itibarıyla pompa istasyonlarında geçerli olan il il güncel benzin, motorin ve LPG satış fiyatları:

3 8
Akaryakıta dev zam geliyor! Gece yarısı depoları doldurun - Resim: 4

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 62.85 TL
Motorin litre fiyatı: 64.69 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL

4 8
Akaryakıta dev zam geliyor! Gece yarısı depoları doldurun - Resim: 5

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 62.66 TL
Motorin litre fiyatı: 64.50 TL
LPG litre fiyatı: 30.59 TL

5 8
Akaryakıta dev zam geliyor! Gece yarısı depoları doldurun - Resim: 6

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 63.80 TL
Motorin litre fiyatı: 65.76 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL

6 8
Akaryakıta dev zam geliyor! Gece yarısı depoları doldurun - Resim: 7

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 64.04 TL
Motorin litre fiyatı: 66.03 TL
LPG litre fiyatı: 30.99 TL

7 8
Akaryakıta dev zam geliyor! Gece yarısı depoları doldurun - Resim: 8

TABELA GECE YARISI DEĞİŞECEK
Salı gününü çarşambaya bağlayan gece yarısı pompalara yansıyacak olan 1 lira 31 kuruşluk motorin zammıyla birlikte, büyükşehirlerde motorinin litre fiyatı ortalama olarak İstanbul'da 66 TL'ye, Ankara'da 67 TL'ye ve İzmir'de ise 67.30 TL seviyesine dayanmış olacak. Akaryakıt dağıtım şirketlerinin uyguladığı fiyatlar, rekabet ve serbest piyasa koşulları nedeniyle iller ve bayiler arasında küçük değişiklikler gösterebiliyor.

8 8
benzin akaryakıt