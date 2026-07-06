Akaryakıta dev zam geliyor! Gece yarısı depoları doldurun
Global piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve peş peşe gelen ÖTV artışları, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.
Sürücüler her sabah "Benzin ne kadar oldu?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?" sorularına yanıt ararken, bültene bomba bir zam haberi düştü.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorin (motorin) grubu ürünlerde 7 Temmuz 2026 Salı günü gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 31 kuruşluk bir fiyat artışı öngörülüyor. Benzin grubunda ise henüz yeni bir fiyat değişikliği haberi bulunmuyor.
İşte 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü itibarıyla pompa istasyonlarında geçerli olan il il güncel benzin, motorin ve LPG satış fiyatları:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 62.85 TL
Motorin litre fiyatı: 64.69 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 62.66 TL
Motorin litre fiyatı: 64.50 TL
LPG litre fiyatı: 30.59 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 63.80 TL
Motorin litre fiyatı: 65.76 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 64.04 TL
Motorin litre fiyatı: 66.03 TL
LPG litre fiyatı: 30.99 TL
TABELA GECE YARISI DEĞİŞECEK
Salı gününü çarşambaya bağlayan gece yarısı pompalara yansıyacak olan 1 lira 31 kuruşluk motorin zammıyla birlikte, büyükşehirlerde motorinin litre fiyatı ortalama olarak İstanbul'da 66 TL'ye, Ankara'da 67 TL'ye ve İzmir'de ise 67.30 TL seviyesine dayanmış olacak. Akaryakıt dağıtım şirketlerinin uyguladığı fiyatlar, rekabet ve serbest piyasa koşulları nedeniyle iller ve bayiler arasında küçük değişiklikler gösterebiliyor.