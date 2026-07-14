Akaryakıta dev zam kapıda! 14 Temmuz 2026 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatları
Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki oynaklık ve peş peşe gelen ÖTV düzenlemeleri akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor.
Son olarak ABD ile İran arasında tırmanan jeopolitik gerilimin ardından küresel petrol fiyatlarının ve doların yükseliş trendini sürdürmesi, yurt içindeki sürücüleri bir kez daha alarma geçirdi. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu gelişmelerin ardından benzinin litre fiyatına çok yakın zamanda yeni bir zammın yansıması bekleniyor. İşte 14 Temmuz 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel benzin, motorin ve otogaz (LPG) fiyatları ile beklenen zam oranı...
BENZİNE 1,55 LİRALIK YENİ ZAM ÖNGÖRÜLÜYOR
Akaryakıt pazarındaki ekonomik koşullar ve uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle fiyatlar sık sık değişkenlik gösteriyor. Sektör temsilcilerinden edinilen ilk bilgilere göre, küresel piyasalardaki son petrol sıçramasının ardından benzinin litre fiyatına 1,55 TL tutarında bir zam yapılması öngörülüyor. Sürücülerin yakıt alımı yapmadan önce şehirler ve istasyonlar arasındaki fiyat karşılaştırmasını dikkatle yapması önem arz ediyor.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Temmuz 2026 itibarıyla benzin fiyatı genel ortalamada 62.92 TL, motorin fiyatı ise 69.90 TL seviyelerinde belirlenmiş olsa da İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki il ve ilçe dağılımlarında farklılıklar göze çarpıyor. Üç büyük kentteki güncel pompa fiyatları şu şekilde yansıyor:
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin litre fiyatı: 62.98 TL
Motorin litre fiyatı: 69.96 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 31.19 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin litre fiyatı: 62.82 TL
Motorin litre fiyatı: 69.80 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 30.59 TL
Ankara:
Benzin litre fiyatı: 63.93 TL
Motorin litre fiyatı: 71.07 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 31.19 TL
İzmir:
Benzin litre fiyatı: 64.22 TL
Motorin litre fiyatı: 71.34 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 30.99 TL