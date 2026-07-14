Akaryakıta dev zam kapıda! 14 Temmuz 2026 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatları

Son olarak ABD ile İran arasında tırmanan jeopolitik gerilimin ardından küresel petrol fiyatlarının ve doların yükseliş trendini sürdürmesi, yurt içindeki sürücüleri bir kez daha alarma geçirdi. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu gelişmelerin ardından benzinin litre fiyatına çok yakın zamanda yeni bir zammın yansıması bekleniyor. İşte 14 Temmuz 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel benzin, motorin ve otogaz (LPG) fiyatları ile beklenen zam oranı...