Akaryakıt'a dev zam! Litresi... 18 ocak akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimler vatandaların akaryakıt fiyatlarını günlük olarak takip etmesine yol açtı. Akaryakıt litre fiyatları yarısı değişti. Zammın otogaz grubunda olacağı öğrenildi. LPG fiyatları 37 kuruş artacak ve 20 liranın üzerine yükselecek. İşte 18 ocak akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt'a dev zam! Litresi... 18 ocak akaryakıt fiyatları...
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Yeni yılın ilk günlerinde Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2023’ün ikinci yarısı için açıkladığı Yİ-ÜFE oranı yüzde 25.6 oldu. Bu da akaryakıttan alınan ÖTV oranını aynı oranda yükseltti.

LPG’YE ZAM GELİYOR

Bu gelişmenin ardından 3 Ocak itibarıyla otogaz (LPG) grubunda 1,00 TL ÖTV fiyat artışı meydana geldi. İstanbul’da LPG fiyatları 20 liraya kadar yaklaştı. Ancak gelen son dakika haberine göre otogaz fiyatları için gece yarısından geçerli olacak şekilde zam geldi. Akaryakıt tabelası yarından itibaren 37 kuruş zamlı yanıyor. Böylece otogaz litre fiyatı 20 lirayı aştı. İşte 18 ocak akaryakıt fiyatları...

18 OCAK AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

  • Benzin: 36,78 TL – 36,87 TL
  • Motorin: 38,93 TL – 39,03TL
  • LPG (Otogaz): 20 TL – 19,86

ANKARA

  • Benzin: 37,50 TL
  • Motorin: 39,69 TL
  • LPG (Otogaz): 20,26 TL

İZMİR

  • Benzin: 37,69 TL
  • Motorin: 39,91 TL
  • LPG (Otogaz): 20,28 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

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