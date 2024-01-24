Akaryakıta dev zam! Pompaya yansıdı... 24 ocak 2024 akaryakıt fiyatları...

Başta brent petrol fiyatları ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaların sebep olduğu değişiklikler akaryakıta zam olarak yansıyor. Yüzde 2’lik yükseliş yaşayan petrol, pompaya zam olarak yansıdı. İşte il il güncel akaryakıt fiyatları…

Geçtiğimiz günlerde 1,15 TL’lik zam ile 41 lirayı aşmıştı. Bir zam haberi de benzin grubundan geldi. Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 1,46 TL fiyat artışı öngörülüyor. Böylece benzinde fiyatlar zam sonrası 39 lirayı aşacak.

24 OCAK 2024 AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 38,24 TL – 38,33 TL

Motorin: 40,08 TL – 40,19 TL

LPG (Otogaz): 20,11 TL – 19,85 TL

ANKARA

Benzin: 38,96 TL

Motorin: 40,85 TL

LPG (Otogaz): 20,29 TL

İZMİR