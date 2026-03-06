Akaryakıta gece yarısı çifte zam geliyor: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar olacak?
Küresel enerji krizinin etkisiyle 7 Mart Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine zam geliyor. Eşel Mobil sisteminin devreye girmesiyle zammın büyük kısmı ÖTV'den karşılanırken, kalan tutarlar pompa fiyatlarına yansıyacak.
Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 6 Mart Cuma gününü 7 Mart Cumartesi gününe bağlayan gece yarısı saat 00:01'den itibaren geçerli olmak üzere hem benzine hem de motorine yeni zam bekleniyor.
Küresel enerji piyasalarında yaşanan Katar LNG ve petrol tedarik krizleri, Türk tüketicisinin faturasını doğrudan artırmaya devam ediyor.
EŞEL MOBİL SİSTEMİ FİYATLARI NASIL ETKİLEDİ?
Savaşın ilk günlerinde akaryakıt fiyatlarındaki fahiş artışların yüzde 75’ine kadarını Hazine’nin üstlenmesini sağlayan Eşel Mobil sistemi, yeni zam dalgasına karşı tekrar devreye alındı.
Ancak ham petrol fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş nedeniyle bu sistem, pompadaki zamları tamamen sınırlamakta yetersiz kaldı.
BENZİN VE MOTORİNE NE KADAR ZAM GELECEK?
Eşel Mobil sisteminin devreye girmesiyle fiyat artışlarının önemli bir bölümü vergiden düşülecek.
Benzine toplamda gelmesi gereken 2,18 TL'lik zammın 1,63 TL'si ÖTV'den karşılanacak ve vatandaşın ödeyeceği net zam miktarı 55 kuruş (0,55 TL) olacak.
Motorine ise toplamda gelmesi gereken 4,55 TL'lik zammın 3,41 TL'si ÖTV'den karşılanırken, vatandaşın ödeyeceği net zam miktarı 1,14 TL olarak belirlendi.
Yeni zamlı fiyatların uygulamaya girmesiyle birlikte bir litre motorinin fiyatı çeşitli illerde şu şekilde güncellenecek:
Ankara'da: 65,80 TL
İzmir'de: 66,07 TL
Antalya'da: 67,13 TL
Batman'da: 67,37 TL
Hakkari'de: 67,51 TL seviyesine çıkacak.