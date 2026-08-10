Akaryakıta gece yarısı dev zam geliyor! İşte il il 10 Ağustos 2026 benzin ve motorin fiyatları

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve ÖTV artışları akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Akaryakıta gece yarısı dev zam geliyor! İşte il il 10 Ağustos 2026 benzin ve motorin fiyatları - Resim: 1

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, benzinin litre fiyatına pazartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere 2,08 TL zam bekleniyor. 

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Akaryakıta gece yarısı dev zam geliyor! İşte il il 10 Ağustos 2026 benzin ve motorin fiyatları - Resim: 2

Bu artışın 1,56 TL'lik kısmının 11 Ağustos Salı gününden itibaren doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacağı öngörülüyor.

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Akaryakıta gece yarısı dev zam geliyor! İşte il il 10 Ağustos 2026 benzin ve motorin fiyatları - Resim: 3

10 Ağustos 2026 Güncel Akaryakıt Fiyatları

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Akaryakıta gece yarısı dev zam geliyor! İşte il il 10 Ağustos 2026 benzin ve motorin fiyatları - Resim: 4

İstanbul (Avrupa Yakası): Benzin 68.36 TL | Motorin 80.04 TL | LPG 33.79 TL

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Akaryakıta gece yarısı dev zam geliyor! İşte il il 10 Ağustos 2026 benzin ve motorin fiyatları - Resim: 5

İstanbul (Anadolu Yakası): Benzin 68.21 TL | Motorin 79.90 TL | LPG 33.19 TL

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Akaryakıta gece yarısı dev zam geliyor! İşte il il 10 Ağustos 2026 benzin ve motorin fiyatları - Resim: 6

Ankara: Benzin 69.32 TL | Motorin 81.16 TL | LPG 33.89 TL

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Akaryakıta gece yarısı dev zam geliyor! İşte il il 10 Ağustos 2026 benzin ve motorin fiyatları - Resim: 7

İzmir: Benzin 69.62 TL | Motorin 81.44 TL | LPG 33.79 TL

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