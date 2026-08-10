Akaryakıta gece yarısı dev zam geliyor! İşte il il 10 Ağustos 2026 benzin ve motorin fiyatları
Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve ÖTV artışları akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.
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Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, benzinin litre fiyatına pazartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere 2,08 TL zam bekleniyor.
Bu artışın 1,56 TL'lik kısmının 11 Ağustos Salı gününden itibaren doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacağı öngörülüyor.
10 Ağustos 2026 Güncel Akaryakıt Fiyatları
İstanbul (Avrupa Yakası): Benzin 68.36 TL | Motorin 80.04 TL | LPG 33.79 TL
İstanbul (Anadolu Yakası): Benzin 68.21 TL | Motorin 79.90 TL | LPG 33.19 TL
Ankara: Benzin 69.32 TL | Motorin 81.16 TL | LPG 33.89 TL
İzmir: Benzin 69.62 TL | Motorin 81.44 TL | LPG 33.79 TL