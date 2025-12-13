Akaryakıta gece yarısı indirim! İşte 13 Aralık 2025 güncel akaryakıt fiyatları

Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmaların yanı sıra vergi düzenlemelerinin de etkisiyle benzin, motorin ve LPG fiyatları sürekli değişim gösterirken, son olarak motorin grubuna bir indirim daha geldi.

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, benzin, motorin ve LPG gibi akaryakıt ürünlerinin pompa fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Ayrıca hükümet tarafından yapılan vergi artışları da bu fiyat değişimlerinde önemli bir rol oynuyor.

Akaryakıt fiyatlarında son değişiklik 28 Kasım tarihinde gerçekleşmiş; bu tarihte benzin fiyatına 73 kuruş, motorin fiyatına ise 2 lira 11 kuruş indirim yapılmıştı. Bu indirimlerin ardından, bu gece yarısı itibarıyla motorin litre fiyatında 2 liralık yeni bir indirim daha yapıldığı bildirildi.

Son indirim sonrasında üç büyük şehirdeki güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa yakası:
Benzin: 54,51 lira
Motorin: 53,12 lira
LPG: 28,51 lira

İstanbul Anadolu yakası:
Benzin: 54,34 lira
Motorin: 52,95 lira
LPG: 27,88 lira

Ankara:
Benzin: 55,35 lira
Motorin: 54,13 lira
LPG: 28,40 lira

İzmir:
Benzin: 55,71 lira
Motorin: 54,49 lira
LPG: 28,33 lira

