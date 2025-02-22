Akaryakıta gece yarısı zammı! İşte 22 Şubat güncel Benzin, Motorin ve LPG fiyatları
Akaryakıt fiyatları gece yarısı itibarıyla bir kez daha zamlandı. Motorinin litre fiyatına 1 lira 45 kuruşluk artış geldi. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…
Yayınlanma: Güncellenme:
Akaryakıt sektörü, bir süredir motorine zam beklentisi içindeydi. Beklenen zam gece yarısı itibarıyla pompaya yansıdı. Motorinin litre fiyatı 1 lira 45 kuruş arttı.
Akaryakıta gelen zamla birlikte tabeladaki fiyatlar da değişti. Zam sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir'de LPG fiyatları ortalama 48-49 TL'ye çıktı.
İşte 22 Şubat Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları...
İstanbul'da akaryakıt fiyatları
Benzin: 46.43 TL
Motorin: 48.01 TL
LPG: 27.59 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 46,97 TL
Motorin: 48,71 TL
LPG: 27,49 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 47,35 TL
Motorin: 49,08 TL
LPG: 27,34 TL