Akaryakıta ilk zam geldi! Güncel fiyatlar ne kadar oldu?

Brent petrol ve döviz kuru yükseldikçe, akaryakıt fiyatları da dalgalanmaya devam ediyor. 25 Mart 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Akaryakıta ilk zam geldi! Güncel fiyatlar ne kadar oldu? - Resim: 1

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle son dönemde vergi artışlarıyla birlikte benzin ve motorin fiyatlarında sık sık değişiklikler yaşanıyor. 

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Akaryakıta ilk zam geldi! Güncel fiyatlar ne kadar oldu? - Resim: 2

Gece yarısı itibariyle benzinin litre fiyatına 1 lira 51 kuruş zam geldi. Önümüzdeki günlerde motorin ve LPG'de de fiyat artışı bekleniyor.

 Çarşamba günü motorin fiyatlarına 1 TL artış öngörülüyor.

Perşembe günü LPG (otogaz) fiyatlarına 65 kuruşluk bir zam yapılacağı belirtiliyor.

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Akaryakıta ilk zam geldi! Güncel fiyatlar ne kadar oldu? - Resim: 3

İşte 25 Mart 2025 güncel akaryakıt fiyatları:

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Akaryakıta ilk zam geldi! Güncel fiyatlar ne kadar oldu? - Resim: 4

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 46.72 TL

Motorin litre fiyatı: 45.41 TL

LPG litre fiyatı: 27,59 TL

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Akaryakıta ilk zam geldi! Güncel fiyatlar ne kadar oldu? - Resim: 5

İstanbul Anadolu yakası 

Benzin litre fiyatı: 46.57 TL

Motorin litre fiyatı: 45.29 TL

LPG litre fiyatı: 26.99 TL

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Akaryakıta ilk zam geldi! Güncel fiyatlar ne kadar oldu? - Resim: 6

Ankara 

Benzin litre fiyatı: 47.27 TL

Motorin litre fiyatı: 46.14 TL

LPG litre fiyatı: 27.49 TL

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Akaryakıta ilk zam geldi! Güncel fiyatlar ne kadar oldu? - Resim: 7

İzmir

Benzin litre fiyatı: 47.64 TL

Motorin litre fiyatı: 46.51 TL

LPG litre fiyatı: 27.34 TL

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