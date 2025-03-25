Akaryakıta ilk zam geldi! Güncel fiyatlar ne kadar oldu?
Brent petrol ve döviz kuru yükseldikçe, akaryakıt fiyatları da dalgalanmaya devam ediyor. 25 Mart 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte detaylar...
Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle son dönemde vergi artışlarıyla birlikte benzin ve motorin fiyatlarında sık sık değişiklikler yaşanıyor.
Gece yarısı itibariyle benzinin litre fiyatına 1 lira 51 kuruş zam geldi. Önümüzdeki günlerde motorin ve LPG'de de fiyat artışı bekleniyor.
Çarşamba günü motorin fiyatlarına 1 TL artış öngörülüyor.
Perşembe günü LPG (otogaz) fiyatlarına 65 kuruşluk bir zam yapılacağı belirtiliyor.
İşte 25 Mart 2025 güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası
Benzin litre fiyatı: 46.72 TL
Motorin litre fiyatı: 45.41 TL
LPG litre fiyatı: 27,59 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 46.57 TL
Motorin litre fiyatı: 45.29 TL
LPG litre fiyatı: 26.99 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 47.27 TL
Motorin litre fiyatı: 46.14 TL
LPG litre fiyatı: 27.49 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 47.64 TL
Motorin litre fiyatı: 46.51 TL
LPG litre fiyatı: 27.34 TL