Akaryakıta indirim geldi! 6 Haziran 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?

Petrol piyasasındaki sert dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik pompaya yansıdı. Araç sahipleri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte güncel rakamları takibe aldı. İşte 6 Haziran itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Akaryakıta indirim geldi! 6 Haziran 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? - Resim: 1

Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt etiketlerini doğrudan etkilemeyi sürdürüyor.

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Akaryakıta indirim geldi! 6 Haziran 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? - Resim: 2

Sürücüler, “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?” ve “LPG fiyatları güncel ne kadar?” sorularının yanıtına odaklanmış durumda. Global piyasa dengeleri ve üst üste gelen ÖTV zamları, yakıt maliyetlerini her geçen gün daha kritik bir noktaya taşıyor.

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Akaryakıta indirim geldi! 6 Haziran 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? - Resim: 3

BENZİNE İNDİRİM GELDİ

Benzine 2,10 lira indirim bekleniyordu.

Eşel mobil sistemi nedeniyle 50 kuruşluk indirim gerçekleşti.

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Akaryakıta indirim geldi! 6 Haziran 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? - Resim: 4

İşte güncel akaryakıt fiyatları:

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Akaryakıta indirim geldi! 6 Haziran 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? - Resim: 5

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 62.97 TL/LT
Motorin: 66.33 TL/LT
LPG: 31.99 TL/LT

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Akaryakıta indirim geldi! 6 Haziran 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? - Resim: 6

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 62.82 TL/LT
Motorin: 66.20 TL/LT
LPG: 31.39 TL/LT

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Akaryakıta indirim geldi! 6 Haziran 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? - Resim: 7

ANKARA

Benzin: 63.92 TL/LT
Motorin: 67.45 TL/LT
LPG: 31.97 TL/LT

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Akaryakıta indirim geldi! 6 Haziran 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? - Resim: 8

İZMİR

Benzin: 64.20 TL/LT
Motorin: 67.72 TL/LT
LPG: 31.79 TL/LT

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